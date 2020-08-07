Политика У Зеленского намерены вызволить из плена сепаратистов еще сотню граждан

2020-08-07 15:29 249

Киев ожидает проведение обмена заключенными на Донбассе в ближайшее время. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью информагентству Reuters.

"Я надеюсь, что это будет скоро. Я думаю, что уже через несколько недель", - сказал он. По словам Ермака, украинская сторона подала ОБСЕ список из около 100 человек для обмена, примерно столько же подали сепаратисты.

"Было договорено, что список будет предоставлен, он уже передан - это в основном крымские татары, незаконно удерживающиеся в Крыму. Мы ждем ответа", - отметил глава офиса президента.

Напомним, по данным СБУ в плену сепаратистов на Донбассе находятся 214 украинцев.

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