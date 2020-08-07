Коронавирус Обнародованы новые данные по COVID-19: ситуация стремительно ухудшается

2020-08-07 16:31 258
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Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 19 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

По состоянию на 7 августа в мире лабораторно подтверждено 19 256 652 случая заражения COVID-19. При этом 12 357 308 пациентов вылечились и 717 680 - скончались от осложнений коронавирусной болезни.

Лидером по количеству инфицированных остаются США (5 032 179 случаев), далее следует Бразилия (2 917 562). Третье место занимает Индия (2 025 409 случаев).

В Украине по состоянию на сегодня зафиксировано более 78 тысяч случаев COVID-19. Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирусом нового типа инфицировано менее 10% населения планеты.

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