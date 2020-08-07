Коронавирус Пандемия продлится до июля 2021 - к чему готовятся Facebook,Google и Twitter

2020-08-07 18:34 66

Компания Facebook разрешила своим сотрудникам работать дистанционно до июля 2021 из-за пандемии.

"Опираясь на инструкции от государственных экспертов в сфере здравоохранения и после консультаций внутри компании, мы приняли решение разрешить нашим сотрудникам работать дистанционно до июля 2021", - заявила представительница Facebook Нека Норвиль, передает CNN.

Норвиль добавила, что компания выделит сотрудникам по тысяче долларов на нужды необходимой техники для работы дома.

Аналогичные решения ранее приняли Google и Twitter.

Напомним, что ранее Forbes опубликовал топ самых дорогих брендов мира. Первыми в рейтинге идут Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook. Стоимость сотни самых дорогих брендов составила $2,54 трлн.

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