Политика На восстановление Донбасса требуется $10 млрд

2020-08-08 10:00 270
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Речь идет о 5-7% валового внутреннего продукта Украины, сообщил советник президента Олег Устенко.
Ликвидация последствий вооруженного конфликта на Донбассе требует финансирование $10 млрд. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире радио Свобода.

"Предварительная оценка – это около $10 млрд, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории", - сказал он.

По словам Устенко, речь идет о 5-7% валового внутреннего продукта Украины. Он выразил мнение, что необходимо создать фонд, включая средства доноров.

Из этого фонда необходимо восстанавливать временно неподконтрольные территории после их реинтеграции.

Как сообщалось ранее, миссия ОБСЕ выявила 251 нарушение перемирия на Донбассе после вступления в действие режима тишины с 27 июля.

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На восстановление Донбасса требуется $10 млрд 2020-08-08 10:00 270
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