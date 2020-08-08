Коронавирус Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны"

2020-08-08 11:00 246

Сегодня Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список снова не попала.

Об этом говорится на сайте Совета Европы, передает РБК-Украина.

Отметим, что ЕС в очередной раз сократил список: граждане Марокко больше не смогут свободно путешествовать Европой.

На данный момент список выглядит так:

- Австралия;

- Канада;

- Грузия;

- Япония;

- Новая Зеландия;

- Руанда;

- Южная Корея;

- Таиланд;

- Тунис;

- Уругвай;

- Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - отметили в Совете Европы.

Напомним, Степанов рассказал, почему две области удалили из "красной" зоны.

После пересмотра разделения регионов, в "красную зону" вошел Харьков, Костопольский район Ривненской области и Кицманский район Черновицкой области. В "оранжевую зону" вошел Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ривненский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области. В "желтую зону" вошли Прилуки и Нежин Черниговской области.

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