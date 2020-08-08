Коронавирус Укрзализныця готовится усилить безопасность в поездах

2020-08-08 15:00 309

АО "Укрзализныця" планирует внедрить комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Укрзализныци отметили, что программа буде состоять из 5 основных направлений и позволит искоренить криминогенные проявления, противоправные действия и нарушения при перевозке пассажиров.

В рамках программы будет усилено сотрудничество Укрзализныци и Министерства внутренних дел, пассажирские вагоны оборудуют видеокамерами и сигнальными кнопками, поезда будут охранять силы военизированной охраны УЗ. Также будет начата борьба с пассажирами без билетов и кражами на вокзале.

"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, правоохранителей, военизированной охраны, в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - заявил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

Стоит отметить, что программу должны представить уже ​​на следующей неделе.

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