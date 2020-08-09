Экономика Курс валют резко изменится после выходных, доллару будет несладко: чего ждать украинцам

2020-08-09 13:00 534
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Стало известно, что ждет курс валют в Украине на следующей недели

Весь июль валютный рынок Украины лихорадило. Доллар то резко рос, то немного падал. Однако после относительной трехмесячной стабильности такие качели взбудоражили как игроков финансового рынка, так и рядовых украинцев.

Аналитик и экономист Вадим Иосуб в комментарии для издания "РБК-Украина" поделился своим прогнозом по поводу курса валют в Украине на следующую неделю.

По его прогнозам, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может подешеветь до 27,5/27,7 грн.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,04-0,4%.

Также ранее сообщалось, что по словам финансистов, спрос на американскую валюту резко снизился - на предыдущей неделе на украинском межбанке была не очень оживленная торговля. Объем торгов сократился со $120 млн до $102 млн. 

 Украинцы бросились скупать старые и новые выпуски ОВГЗ, и это будет давить на валютный рынок и на курс гривны, но пока, если верить финансистам, не критично. Кроме того, среди украинцев вырос спрос к слиткам золота.
 
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Экономика

Курс валют резко изменится после выходных, доллару будет несладко: чего ждать украинцам 2020-08-09 13:00 534
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