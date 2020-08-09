Коронавирус Польша приостановила выдачу виз украинцам

2020-08-09 10:50 336

Генеральное консульство Польши во Львове сообщило о временном ограничении работы из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

Об этом говорится на сайте учреждения.

Сообщается, что в период с 7 по 14 августа в консульстве приостановят прием визовых анкет. Также анкеты не будут принимать и визовых центрах.

Заявления о продлении или выдаче Карты поляка и посетителей в консульстве принимать тоже не будут.

Сообщается, что данные ограничение не будут касаться дел, требующих неотложного вмешательства консула.

В генконсульстве Польши во Львове также сообщили, что выдача документов начнется с 17 августа.

В то же время посольство Польши в Киеве, а также представительства в Харькове, Луцке, Одессе и Виннице подобных ограничений не вводили.

Напомним, Владимир Зеленский заговорил о второй волне эпидемии коронавируса в Украине. В связи с этим президент дал ряд поручений, чтобы противостоять вирусу.

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