Коронавирус Польша приостановила выдачу виз украинцам

2020-08-09 10:50 336
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Генеральное консульство Польши во Львове сообщило о временном ограничении работы из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

Об этом говорится на сайте учреждения.

Сообщается, что в период с 7 по 14 августа в консульстве приостановят прием визовых анкет. Также анкеты не будут принимать и визовых центрах.

Заявления о продлении или выдаче Карты поляка и посетителей в консульстве принимать тоже не будут.

Сообщается, что данные ограничение не будут касаться дел, требующих неотложного вмешательства консула.

В генконсульстве Польши во Львове также сообщили, что выдача документов начнется с 17 августа.

В то же время посольство Польши в Киеве, а также представительства в Харькове, Луцке, Одессе и Виннице подобных ограничений не вводили.

Напомним, Владимир Зеленский заговорил о второй волне эпидемии коронавируса в Украине. В связи с этим президент дал ряд поручений, чтобы противостоять вирусу.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Польше разоблачили банду наркоторговцев, арестован гражданин Украины

2020-08-06 14:45 813

Несмотря на COVID-19 Польша намерена 1 сентября открыть все школы

2020-08-06 10:41 522

Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков "Вагнера" Украине

2020-08-05 21:00 921

Новые компенсации выплатят украинцам, как получить деньги: "В течение 12 месяцев..."

2020-08-03 17:30 9291

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Осенью коронавирусом заболеют те, кто прятался дома на карантине - инфекционист

2020-08-09 15:00 402

Коронавирус: в Украине 1199 новых зараженных и 18 смертей

2020-08-09 14:00 459

Кабмин пока не будет отменять самоизоляцию после пересечения КПВВ

2020-08-09 12:00 456

Украина до конца августа закрыла въезд и выезд из Крыма

2020-08-09 11:00 465
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мы в Google News

Подпишись!

Коронавирус

Осенью коронавирусом заболеют те, кто прятался дома на карантине - инфекционист 2020-08-09 15:00 402
Коронавирус: в Украине 1199 новых зараженных и 18 смертей 2020-08-09 14:00 459
Кабмин пока не будет отменять самоизоляцию после пересечения КПВВ 2020-08-09 12:00 456
Украина до конца августа закрыла въезд и выезд из Крыма 2020-08-09 11:00 465

Лента

15:00 Осенью коронавирусом заболеют те, кто прятался дома на карантине - инфекционист
14:30 Украинцам придется вернуть пенсии и субсидии, важное разъяснение: кого оставят без денег
14:00 Коронавирус: в Украине 1199 новых зараженных и 18 смертей
13:30 "Укрзализныця" придумала, как повысить безопасность пассажиров
13:00 Курс валют резко изменится после выходных, доллару будет несладко: чего ждать украинцам
12:30 Новая опасность из Китая: ученые обнаружили смертельный вирус
12:00 Кабмин пока не будет отменять самоизоляцию после пересечения КПВВ
11:30 Олимпийскую чемпионку, майора МВД Украины Яну Клочкову ограбили прямо в день рождения
11:00 Украина до конца августа закрыла въезд и выезд из Крыма
10:50 Польша приостановила выдачу виз украинцам