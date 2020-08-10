Коронавирус В мире подтверждено более 20 млн случаев Covid - пятерка самых опасных стран

2020-08-10 15:12 321

По состоянию на сегодняшний день в мире зафиксирован 20 млн 26 тыс. 161 инфицированный коронавирусом.

По данным Worldometers, инфекцию побороли 12 млн 900 тыс. 625 человек, в то же время от Covid-19 скончались 734 тыс. пациентов.

Наибольшее количество инфицированных обнаружили в США – 5,1 млн человек. Число умерших в Штатах составляет 165 тыс. 617 человек, выздоровели 2,6 млн человек. На втором месте Бразилия с 3 млн подтвержденных больных, а на третьем месте – Индия с 2,2 млн инфицированных. В пятерку стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев коронавируса вошли Россия (887 тыс. больных) и Южная Африка (559 тыс. инфицированных).

Примечательно, что в Китае, откуда началась пандемия коронавируса, болезнь в целом обнаружили у 84 тыс. человек, из них 4,6 тыс. - с летальным исходом. Сейчас КНР занимает 30-е место в списке стран по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире