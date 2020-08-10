Коронавирус В ОП готовятся к приросту COVID до 2 тысяч в сутки

2020-08-10 16:30 264

На прошлой неделе суточный прирост коронавируса в Украине достигал почти 1500. Власти подсчитывают, что будет при росте в 2000 в день.

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более двух тысяч случаев коронавируса в сутки, то количество смертей от нее увеличится до 40-50. Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента в понедельник, 10 августа.



Во время совещания отметили, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.



"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие - в "зеленой", - подчеркнул Владимир Зеленский.



Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна.



Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что уже найден кран для осуществления соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера. Чиновник пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.

Ранее сообщалось, что в Украине меняют стратегию по коронавирусу. В частности, спецкомиссия по эпидситуации теперь будет заседать каждый день. Будут увеличивать тестирование, контроль за карантином и отслеживание контактных лиц.



Отметим, после 4 дней подряд рекордного роста заболеваемости на прошлой неделе, на выходных выявление новых случаев COVID-19 снизилось.

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