Коронавирус В ОП готовятся к приросту COVID до 2 тысяч в сутки

2020-08-10 16:30 264
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

На прошлой неделе суточный прирост коронавируса в Украине достигал почти 1500. Власти подсчитывают, что будет при росте в 2000 в день.

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более двух тысяч случаев коронавируса в сутки, то количество смертей от нее увеличится до 40-50. Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента в понедельник, 10 августа.

Во время совещания отметили, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие - в "зеленой", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что уже найден кран для осуществления соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера. Чиновник пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.

Ранее сообщалось, что в Украине меняют стратегию по коронавирусу. В частности, спецкомиссия по эпидситуации теперь будет заседать каждый день. Будут увеличивать тестирование, контроль за карантином и отслеживание контактных лиц.

Отметим, после 4 дней подряд рекордного роста заболеваемости на прошлой неделе, на выходных выявление новых случаев COVID-19 снизилось.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Приватбанк срочно заявил о новых правилах оплаты, что изменилось: "Нужно сделать три фото и..."

2020-08-10 19:00 120

"Укрзализныця" придумала, как повысить безопасность пассажиров

2020-08-09 13:30 1011

Новая опасность из Китая: ученые обнаружили смертельный вирус

2020-08-09 12:30 1248

Время загадывать желание: когда в августе можно увидеть звездопад Персеиды

2020-08-09 10:45 1002

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украинцам разъяснили, кто сможет выехать в Крым

2020-08-10 17:00 279

В ОП готовятся к приросту COVID до 2 тысяч в сутки

2020-08-10 16:30 264

В мире подтверждено более 20 млн случаев Covid - пятерка самых опасных стран

2020-08-10 15:12 321

Обнародованы неожиданные данные о второй волне коронавируса

2020-08-10 14:11 1524
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мы в Google News

Подпишись!

Коронавирус

Украинцам разъяснили, кто сможет выехать в Крым 2020-08-10 17:00 279
В ОП готовятся к приросту COVID до 2 тысяч в сутки 2020-08-10 16:30 264
В мире подтверждено более 20 млн случаев Covid - пятерка самых опасных стран 2020-08-10 15:12 321
Обнародованы неожиданные данные о второй волне коронавируса 2020-08-10 14:11 1524

Лента

19:30 Украинцам рассказали, как изменятся пенсии
19:00 Приватбанк срочно заявил о новых правилах оплаты, что изменилось: "Нужно сделать три фото и..."
18:30 Обещанных денег на всех не хватит, новые позорные детали медреформы: "Придется платить за..."
18:00 Лукашенко отреагировал на протесты в Беларуси: вспомнил и об Украине
17:30 ЦИК Беларуси уточнил результаты выборов: Тихановская их обжаловала
17:00 Украинцам разъяснили, кто сможет выехать в Крым
16:30 В ОП готовятся к приросту COVID до 2 тысяч в сутки
15:46 SkyUp запустил продажу билетов по 14 европейским маршрутам с вылетом из Киева
15:12 В мире подтверждено более 20 млн случаев Covid - пятерка самых опасных стран
15:00 "Честный" аудитор Наталья Рубан