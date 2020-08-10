Коронавирус Украинцам разъяснили, кто сможет выехать в Крым

2020-08-10 17:00 276
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Кабмин временно приостановил работу КПВВ на админгранице с полуостровом

Согласно решению Кабинета министров Украины с 8 августа временно приостанавливается работа КПВВ на админгранице с аннексированным Крымом, однако пересечь линию разграничения в отдельных случаях будет разрешено.

Об этом стало известно из сообщения Представительства президента Украины в АР Крым в Facebook

«Понимая все риски в связи с решением правительства относительно ограничения пересечения админграницы с Крымом, Представительство подчеркивает, что приложит все усилия для того, чтобы сбалансировать такое решение, с учетом прав и интересов граждан Украины, которые живут на оккупированной территории, сохранить возможность коммуникации и связей», - сказано в сообщении.

Отмечается, что пересечь админграницу с Крымом смогут:

- Абитуриенты с одним из родителей для подачи документов в ВУЗ;

- Жители Крыма/ подконтрольной территории, у которых нет регистрации места жительства, однако есть другие подтверждения проживания на полуострове;

- Другие лица при необходимости соблюдения принципа единства семьи;

- Тяжело больные или лица, которым требуется пополнить запасы лекарств и/или получить медицинскую помощь;

- Люди, которым нужно в Крым по причине тяжелой болезни или смерти близкого родственника;

- А также в других случаях, имеющих основания для безотлагательного пересечения админграницы (в том числе и в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационных властей).

Сообщается, решение о пересечении будет принимать Госпогранслужба по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что "представительство будет содействовать гражданам в получении такого решения".

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