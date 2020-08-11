Политика Словакия выдворила сотрудников посольства РФ из-за подозрения в шпионаже

2020-08-11 11:14 285
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Власти Словакии выслали трех сотрудников посольства России из-за подозрения в шпионаже.

"Я не могу назвать имена сотрудников российской дипломатической миссии, но в то же время подтверждаю, что принято решение о высылке трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словакии", - заявил пресс-секретарь МИД Словакии Юрий Томаго, передает Dennik.

Деятельность российских чиновников противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. 

"Подчеркну, мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Россией. Однако деятельность российских дипломатов в Словакии должна соответствовать Венской конвенции о дипломатических сношениях и обычным принципам", - добавил пресс-секретарь.

Кроме того, россиян обвиняют в неправомерном использовании словацких виз в консульстве Словакии в Петербурге, в связи с чем было совершено серьезное преступление на территории Германии.
"Словакия выслала трех российских дипломатов за злоупотребления нашими визами при убийстве чеченского искателя убежища в Берлине", - уточняет издание.

Официальная Москва традиционно надувает щеки и грозится зеркальными шагами.

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