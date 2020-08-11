Политика видео Бежавшая из Беларуси Тихановская заявила, что приняла очень сложное решение

2020-08-11 14:45 282

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила, что приняла сложное решение. Видео было обнародовано Telegtam-каналом TUT.BY.

Политик рассказала, что оказалась перед очень тяжелым выбором и самостоятельно приняла решение. Она подчеркнула, что ни штаб, ни ее муж, ни друзья не влияли на это решение.

"Не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала Тихановская.

Она завершила свое обращение призывом беречь себя и заявлением о том, что "дети - это самое важное, что есть в нашей жизни".

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