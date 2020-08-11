Коронавирус фото Стало известно, кого на Чонгаре пропускают в Крым даже после решения Кабмина о закрытии границы

2020-08-11 17:00 174
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Пункты въезда-выезда на административной границе на Херсонщине работают в обычном режиме. Так в зоне действия пункта пропуска ЧОНГАР, после решения Кабмина закрыть границы с Крымом со стороны Украины людей собралось немного, только те, у кого Крымская прописка.

Корреспондент интернет-издания Новости Украины – From-UA сообщает, что их привезли централизованно, к уже ожидающей маршрутке. С украинской пропиской, по эксклюхивным сведениям, в Крым не пропускают.

Ранее СМИ сообщали, что Кабмин решил временно закрыть границу с полуостровом из-за коронавируса.

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Коронавирус

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