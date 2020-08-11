Коронавирус В США засомневались в качестве российской вакцины от коронавируса

2020-08-11 21:30 63
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Помощница президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй прокомментировала новость о регистрации Россией первой в мире вакцины от коронавируса. По мнению чиновницы, стандарты испытаний подобных препаратов в США гораздо строже.

Об этом она сказала в эфире телеканала Fox News.

Ведущий эфира заметил, что тестирование российского препарата продолжалось слишком непродолжительное время и на маленькой группе всего из 50 военных и волонтеров. Конуэй ответила, что США придерживаются намного более строгих стандартов в разработке вакцин, чем Россия. Также она сообщила, что в США тестируют шесть вакцин.

"Эти стандарты устанавливает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и, как я поняла из российского заявления, у них дела обстоят совсем не так... У нас шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему, даже не дошли до этого", - сказала Конуэй.

По поводу создания вакцины в РФ высказался и министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

"Цель не в том, чтобы первыми получить вакцину. Наша цель - в том, чтобы вакцина была безопасной и эффективной для американцев и людей по всему миру", - заявил министр.

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