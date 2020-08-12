Спорт Шахтер разгромил Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы

2020-08-12 10:11 267
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Донецкий "Шахтер" и швейцарский "Базель" в Германии играли матч 1/4 финала Лиги Европы.

Уже на второй минуте матча "горняки" вышли вперед - Марлос подал угловой, Мораес точно пробил. Вскоре счет стал 2:0 после быстрой атаки, которую сильным ударом завершил Тайсон. Мог забивать Антонио, но после его удара мяч угодил в перекладину.

Во втором тайме "горняки" продолжили забивать. Сначала Патрик реализовал пенальти, который заработал Тайсон. А после этого Додо мощным ударом низом отметился после паса Тете. Лишь после этого "Базель" смог забить "гол престижа", который записал на свой счет ван Волфсвинкел.

В полуфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Интером". Поединок состоится 17 августа в Дюссельдорфе.

СТАТИСТИКА ПОЕДИНКА:

"Шахтер" - "Базель" 4:1

Гельзенкирхен, "Фельтинс Арена"

Лига Европы, 1/8 финала

Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Патрик, 75 (пен), Додо, 88 - ван Волфсвинкел, 90

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Патрик (Коваленко, 78), Степаненко, Маркос, Марлос (Соломон, 72), Тайсон, Мораес.

"Базель": Николич, Видмер, Алдерете, Кампо, Стокер (ван Волфсвинкел, 73), Пулулу, Фрай, Ван дер Верфф (дос Сантос, 73), Петретта, Джака (Марчанд, 60), Кабрал (Адеми 73)

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