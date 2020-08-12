Коронавирус Кабмин обновил условия относительно пересечения КПВВ с оккупированным Крымом

2020-08-12 20:00 357

Отныне в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус лица, пересекшие КПВВ на админчерте с оккупированным Крымом, не должны проходить обязательную самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции со ссылкой на решение правительства.

"Самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР. Соответствующее решение принято правительством сегодня, 12 августа", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что обязательная самоизоляция не применяется к абитуриентам и лицам, зачисленным на обучение в учреждения образования, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя, с целью вступления, представления документов и т.д., в учреждения образования на подконтрольной территории Украины и/или начала обучения в учебных заведениях на подконтрольной территории Украины, имеют право на выезд из временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя и на въезд в временно оккупированной территории АРК самостоятельно или в сопровождении законного представителя.

"Поэтому, отныне пересечь КПВВ могут граждане Украины и члены их семей (без разрешения председателя Госпогранслужбы и согласования Минреинтеграции) при условии получения отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 или при условии соблюдения условий самоизоляции в течение 14 дней с использованием электронного сервиса "Дій вдома":

место жительства которых зарегистрировано на подконтрольной правительству Украины территории при выезде с временно оккупированной территории АРК и Севастополя;

место жительства которых зарегистрировано в АРК или Севастополе при въезде на временно оккупированную территорию АРК и Севастополя;

в случае если пересечение осуществляется с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АРК Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества", - заявили в министерстве.

Также сообщается, что пересечь КПВВ можно при наличии гуманитарных оснований.

Правительство на прошлой неделе приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АРК и Севастополя и выезда с нее с 9 августа.

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