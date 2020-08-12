Политика Кулеба допустил реализацию "формулы Штайнмайера" и назвал условие

2020-08-12 21:00 258
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Условия формулы могут выполнить только в интересах Украины

Украина может выполнить условия так называемой "формулы Штайнмайера", которая касается урегулирования ситуации на Донбассе. Однако только если это будет отвечать ее интересам.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, несмотря на то, что Украина на сегодня сосредоточена на вопросах безопасности, Киев готов двигаться путем выполнения политической части минских соглашений.

"И "формула Штайнмайера" является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что официальный Киев не отказывался от "формулы Штайнмайера", и назвал ее сложной для реализации на практике.

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