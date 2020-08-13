Политика США рассматривает введение санкций против Беларуси - что потеряет Минск

2020-08-13 08:39 171
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Госсекретарь США Майк Помпео считает возможным введение санкций против Беларуси и приостановку поставок нефти республике на фоне действий белорусских властей во время протестов. Об этом глава Госдепа заявил в интервью Радио Свобода.

"Что мы должны сделать не только в одностороннем, но и многостороннем плане, чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан, обернется ли это санкциями или решением по поставкам? Все это предстоит еще определить", - отметил Помпео.

Также госсекретарь сообщил о предстоящем совместном сотрудничестве с ЕС по реагированию на события в Беларуси.

"Нам придется работать над этим. Мы были невероятно обеспокоены выборами и глубоко разочарованы тем, что голосование не было свободным и справедливым", - сообщил он.

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