Политика Сенат Польши принял резолюцию по массовым репрессиям в Беларуси

2020-08-13 11:15 297

Сенат Польши принял резолюцию касательно событий в Беларуси, с требованием к Минску прекратить репрессии и начать диалог с гражданами, сообщает "Радио Польша".

"Призываем к началу диалога с гражданами и к уважению прав меньшинств, прекращению репрессий и немедленному освобождению всех задержанных в связи с новыми избирательными акциями, к уважению и выполнению рекомендаций, содержащихся в следующих резолюциях Европейского парламента и ОБСЕ, к уважению своих граждан, и их стремлений, и прав", - такое обращение к президенту Александру Лукашенко и правительству Беларуси закреплено в документе верхней палаты польского парламента.

В резолюции польские сенаторы также обращаются к президенту Польши Анджею Дуде и правительству с просьбой оказать давление на белорусские власти.

Сенат также считает нужным принять меры по поддержке белорусов, которые вышли на протесты с требованием свободы и демократии. Кроме того, парламентарии настаивают на подготовке к принятию белорусов, которые могут искать убежища в Польше.

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