В Словакии заявили о начале второй волны covid - пик придется на сентябрь

Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи заявил о начале второй волны коронавируса в стране.
"Нет смысла обсуждать потенциальную вторую волну коронавируса, поскольку вторая волна уже пришла", - сказал Крайчи, передает The Slovak Spectator.
Эпидемиологическая комиссия утвердила новый план по борьбе с пандемией для Словакии. Не исключено, что публичные собрания могут быть запрещены.
Эпидемиологи ожидают, что вторая волна достигнет пика в сентябре, когда начнутся занятия в школе.
Кроме того, в связи с началом учебного года комиссия предлагает, чтобы перед посещением школы дети предъявили письменное заявление о том, что они не инфицированы новым коронавирусом и что они не были за границей за 14 дней до начала школьных занятий. Эта мера должна предотвратить массовое распространение болезни.
Министр не рекомендует до начала учебного года родителям путешествовать с детьми даже в страны, отмеченные как безопасные. Если ребенок уехал с родителями за границу за 14 дней до школы, он должен оставаться в самоизоляции.
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