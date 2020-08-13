Коронавирус В Словакии заявили о начале второй волны covid - пик придется на сентябрь

2020-08-13 14:15 150

Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи заявил о начале второй волны коронавируса в стране. 

"Нет смысла обсуждать потенциальную вторую волну коронавируса, поскольку вторая волна уже пришла", - сказал Крайчи, передает The Slovak Spectator.

Эпидемиологическая комиссия утвердила новый план по борьбе с пандемией для Словакии. Не исключено, что публичные собрания могут быть запрещены.

Эпидемиологи ожидают, что вторая волна достигнет пика в сентябре, когда начнутся занятия в школе.

Кроме того, в связи с началом учебного года комиссия предлагает, чтобы перед посещением школы дети предъявили письменное заявление о том, что они не инфицированы новым коронавирусом и что они не были за границей за 14 дней до начала школьных занятий. Эта мера должна предотвратить массовое распространение болезни.

Министр не рекомендует до начала учебного года родителям путешествовать с детьми даже в страны, отмеченные как безопасные. Если ребенок уехал с родителями за границу за 14 дней до школы, он должен оставаться в самоизоляции.

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