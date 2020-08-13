Политика Кравчук предложить более широко применять на Донбассе русский язык

2020-08-13 17:00 204

 

Председатель делегации Украины на переговорах по Донбассу в Минске Леонид Кравчук считает, что на оккупированных территориях можно более широко применять русский язык. Об этом он рассказал в интервью Украинскому радио.

"Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах предпринять шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства", - заявил Кравчук.

Также он добавил, что в законодательство нужно внести изменения касательно применения русского языка в ОРДЛО, однако о предоставлении языку статуса государственного и речи быть не может.

Кроме того Кравчук отметил, что согласно Конституции Украины нацменьшинств, и, прежде всего, русских, имеют право на развитие и использование своего языка, однако там ничего не сказано о русском как о втором государственном.

Вместе с тем Кравчук заявил, что одним языком вернуть Донбасс не получится.

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