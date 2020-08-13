Спорт Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста

2020-08-13 20:30 336

 

"Динамо" попросило у итальянского "Наполи" за защитника Виталия Миколенко 35 млн евро. Об этом сообщает Ilnapolionline.

По информации издания, "Наполи" приостановил переговоры по трансферу левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко. Причиной стала цена на футболиста, которую президент киевского клуба Игорь Суркис назвал итальянцам - 35 млн евро.

Отмечается, что в Неаполе рассчитывали купить защитника за 10 млн евро.

Известно, что контракт 21-летнего защитника с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. А в нынешнем сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

Отметим, 4 августа, издание Area Napoli сообщало, что "Динамо" требует от итальянского "Наполи" за защитника Виталия Миколенко 12-15 млн евро.

Напомним, в этом сезоне столичный клуб установил антирекорд по количеству проигранных матчей - поражений было 9.

Также напомним, суд обязал ГФС восстановить уголовное производство по факту неуплаты налогов со стороны руководства "Динамо", в том числе и по трансферу футболиста Андрея Ярмоленко. Согласно данным судебных материалов, речь идет о сумме в 25 млн евро.

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