Политика видео Гольц назвал вариант ввода российских войск в Беларусь

2020-08-13 22:00 228

 

Российский журналист Александр Гольц рассказал при каком условии российские войска могут оказаться на территории Беларуси.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Апостроф TV", 13 августа.

"Вагнеровцы", которые по словам Лукашенко прячутся в белорусских лесах, не нужны для того, чтобы вывозить действующего президента в России. Для этой задачи хватит двух вертолетов с российским спецназом. Будет ли задействован такой сценарий – это хороший вопрос. Лукашенко все-таки упертый деятель, который будет воевать до конца. Не думаю, что он согласится жить под Ростовом, в роли политического пенсионера и предметом для унижения", - пояснил он.

"Янукович не испортил отношения с Путиным, а вот у Лукашенко долгая и не очень приятна история отношений с российским президентом. Очень хорошо можно представить, что если Лукашенко в слабом положении окажется у него в руках Путина, то он устроит для того всю линейку унижений, которая только возможна. Лукашенко же это понимает", - заверил Гольц.

По его словам, есть вероятность того, что российские военные зайдут в Беларусь.

"Внутренний кризис в стране и война возмущенных граждан с собственным правительством, это та ситуация, которой Путин воспользовался в 2014 году. И нельзя исключать, что подобный вариант произойдет в Беларуси. Мне кажется, что пока Кремль смотрит за тем, чья возьмет и как будут развиваться события", - рассказал журналист.

Напомним, что ранее Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков ЧВК "Вагнера", воевавших на Донбассе, которые были задержаны в стране накануне.

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