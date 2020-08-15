Экономика Марченко оценил возможность курса 30 грн за доллар

2020-08-15 14:00 249

 

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит предпосылок для достижения курса 30 грн за доллар и не видит инструментов, с помощью которых можно было бы повлиять на движение курса в этом направлении.

Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус», передает «Хвиля».

По словам Марченко, отток валюты из страны, с учетом карантина, уменьшился, что позволило снизить давление на валютный рынок.

Также он рассказал, что «инфляция по результатам первого полугодия составила 2%. НБУ ожидает, что до конца года она ускорится до 5%, и для этого есть объективные предпосылки».

Он акцентировал, что стране нужен курс гривны, обеспечивающий макроэкономическую стабильность.

«Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковой ситуации на рынке», - подытожил Марченко.

14 августа Нацбанк Украины установил официальный курс 27,41 гривны/$. То есть гривна укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем 13 августа.

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