НБУ снова ударил по доллару и евро, курс валют резко изменится после выходных: новый прогноз

Курс валют в Украине 15 августа удивит переменами, гривна после выходных начнет «прессовать» доллар и евро
Так, торги в понедельник начнутся с падения доллара: -6,09 гривны. К средине прошлого дня валюта упала до 2734,73 гривны, однако практически к концу торгов отыграла копейку, передает Politeka.
Евро также достанется: торги в понедельник начнутся с -11,03 гривен.
Курс валют на 15 августа от НБУ выглядит следующим образом:
100 долларов – 2740,83 грн;
100 евро – 3241,85 грн.
В то же время десять российских рублей можно будет купить за 3,7 гривны.
Как сообщалось ранее, Национальный банк этим летом понизил учетную ставку до абсолютного минимума за всю историю. Показатель находится на уровне 6%.
Эксперты утверждают, что рост инфляции и общее состояние экономики уже в ближайшее время заставит государство отказаться от низких ставок.
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