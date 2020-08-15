Экономика НБУ снова ударил по доллару и евро, курс валют резко изменится после выходных: новый прогноз

2020-08-15 14:30 555

 

Курс валют в Украине 15 августа удивит переменами, гривна после выходных начнет «прессовать» доллар и евро

Так, торги в понедельник начнутся с падения доллара: -6,09 гривны. К средине прошлого дня валюта упала до 2734,73 гривны, однако практически к концу торгов отыграла копейку, передает Politeka.

Евро также достанется: торги в понедельник начнутся с -11,03 гривен.

Курс валют на 15 августа от НБУ выглядит следующим образом:

100 долларов – 2740,83 грн;

100 евро – 3241,85 грн.

В то же время десять российских рублей можно будет купить за 3,7 гривны.

Как сообщалось ранее, Национальный банк этим летом понизил учетную ставку до абсолютного минимума за всю историю. Показатель находится на уровне 6%.

Эксперты утверждают, что рост инфляции и общее состояние экономики уже в ближайшее время заставит государство отказаться от низких ставок.

 Так за последнее время доллар сильно подорожал, как и другие валюты. Вдобавок, ситуацию раскачивает повышение минимальной зарплаты и общий финансовый кризис. Вполне вероятно, что ставка вырастет уже этой осенью. 

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