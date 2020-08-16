Экономика Доллар после выходных рухнет в пропасть, НБУ удивит переменами: к чему готовиться украинцам

2020-08-16 12:30 483

Курс валют в Украине 16 августа удивит цифрами, которые застынут перед грандиозным падением

Так, доллар начнет неделю с невероятного падения: -6,09 за банкноту с Бенджамином Франклином. К средине последнего рабочего дня доллар уже упал до 27,3473, поэтому гривна немного послабила давление. Из-за этого валюта немного набрала.

Достанется от гривны и евро: -11,03 уже с начала торгов.

Курс валют 16 августа будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2740,83 грн;

100 евро – 3241,85 грн.

В то же время десять российских рублей можно будет купить за 3,72 гривны.

До этого мы приводили слова экономических экспертов о том, чего ждать от курса валюты в недалеком будущем.

Так, после повышения правительством "минималки" с сентября, утверждают эксперты, возможен скачек инфляции и доллара до 30 грн. И это несмотря на то, что министр финансов Сергей Марченко якобы не видит для этого никаких предпосылок.

Подобное мнение, в частности, высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он утверждает, что в ближайшее время курс валют вернется к отметке, которая была сразу после увольнения экс-главы НБУ Якова Смолия. Возможной причиной этого является психологический фактор.

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