Коронавирус Минздрав рассказал, как будут работать школы с 1 сентября

2020-08-16 13:30 612

В Министерстве здравоохранения раскрыли особенности работы украинских школ с 1 сентября

Украинские школы и университеты в новом учебном году не будут функционировать только в тех населенных пунктах, которые окажутся в "красной" зоне эпидемической опасности.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Во всех остальных: "зеленом", "желтом", "оранжевом" уровнях они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил, которые установлены для процесса обучения в школах", — объяснил Максим Степанов.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль уже говорил о том, что были распределены и проработаны даже малейшие особенности учебного процесса в школах и университетах с первого сентября текущего года. Согласно сообщению премьер-министра, были учтены несколько вариантов развития событий, поэтому ислючены любые сюрпризы в отношении организации учебного года для школьников и студентов.

Напомним, правительство Украины разрабатывает сценарии обучения детей с первого сентября даже в тех населенных пунктах, которые попадут в "красные" зоны. В Минздраве записали временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в школах в период карантинных ограничений, вызванных глобальной пандемией коронавирусной инфекции. В частности, многие занятие будут проходить на открытом воздухе, а расстояние между партами будет существенно увеличено.

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