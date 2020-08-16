Коронавирус Новый всплеск коронавируса в Европе вызвал туристический хаос - Bloomberg

2020-08-16 15:00 351

Если это лето должно было вселить надежду на то, что коронавирус находится под контролем в Европе, то резкое увеличение числа случаев заболевания по всему континенту и последовавший за этим хаос в поездках заставили правительства стран Европы поверить в новую реальность.

Об этом пишет Bloomberg.

"Импорту" коронавируса способствует туризм

От Франции до Украины количество положительных тестов на COVID-19 резко возрастает, поскольку все больше людей отправляются в отпуска после того, как меры изоляции были ослаблены, чтобы позволить гражданам собираться. Германия сообщила о росте новых случаях заражения с мая, а Франция заявила, что ситуация ухудшается, особенно в городах Париж и Марсель. В Греции также наблюдается самый высокий ежедневный рост инфекции с начала пандемии.

Британское правительство добавило Францию и Нидерланды в список стран, по приезду из которых люди должны отправляться в карантин в течение 14 дней. В Восточной Европе, которая пострадала меньше, в некоторых странах число ежедневных случаев заболевания приблизилось к рекордному.

Глава французского агентства здравоохранения Джером Саломон сказал, что большие семейные встречи, такие как свадьбы, являются распространенными местами заражения.

"Это вызывает беспокойство - сотни новых людей госпитализированы", - сказал Саломон France Inter. Он призвал людей к социальной дистанции, чтобы избежать мартовских и апрельских кризисов, которые "никто не хочет проходить снова".

Экономики на пороге нового коллапса

Это может иметь негативные последствия, поскольку страны стремятся открыть свои экономики в попытке смягчить разворачивающийся финансовый коллапс. Закрытие предприятий и приказ людям снова оставаться дома - это то, чего политические лидеры по- прежнему не хотят делать, учитывая мрачные экономические прогнозы и миллионы рабочих мест под угрозой, особенно в сфере туризма.

Поскольку инфекция продолжает распространяться в Испании, основное бизнес-лобби в четверг предупредило, что любая вторая блокировка будет иметь катастрофические последствия, и призвало правительство страны содействовать использованию нового приложения, разработанного Министерством экономики для отслеживания случаев COVID-19. Число новых случаев заболевания в Испании подскочило до самого высокого уровня минимум с 25 мая, когда правительство изменило методологию представления данных.

Правительства стран вновь усиливают карантинные мероприятия

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон отменил меры изоляции, хотя он был обеспокоен тем, как не спровоцировать вторую волну инфицирования из-за прибытия туристов из-за границы. Правительству предстоит расследование того, как оно справляется с кризисом после того, как Великобритания зафиксировала самое большое количество погибших в Европе.

Сотни тысяч британских туристов теперь вынуждены помещаться на карантин по возвращении домой после того, как правительство добавило Францию, Нидерланды и Мальту в свой список направлений, наиболее подверженных инфицированию вирусом.

Новые правила, которые вступят в силу с 4 утра в субботу, вероятно, вызовут хаотичную борьбу за билеты на рейсы, поезда и автомобильные паромы для 160 тысяч британцев, которые в настоящее время отдыхают во Франции. Правительство Франции заявило, что это решение вызывает сожаление, и предупредило, что оно приведет к ответным действиям.

"Самым большим приоритетом должна быть защита наших с трудом завоеванных успехов в получении контроля над вирусом, а не его повторном импорте по возвращении людей домой", - сказал Times Radio в пятницу министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

Еще в июне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис говорил о том, что он пошел на "рассчитанный риск", чтобы позволить иностранным посетителям вернуться на пляжи и курорты страны.

После резкого роста числа случаев его правительство приказало закрыть в полночь бары, рестораны и клубы в регионе Афин и установить верхний предел в 50 человек на общественных мероприятиях, таких как свадьбы, в местах, особенно пострадавших от вируса. "Проблема заключается в том, что молодые люди возвращаются в крупные города из отпуска на островах", - заявил в пятницу заместитель министра защиты граждан Никос Хардалиас.

В Греции и Хорватии, двух странах Европейского Союза, которые больше всего зависят от туризма, высказывали опасения, что вирус импортируется. В Хорватии в четверг было зарегистрировано 150 новых случаев коронавируса, что является максимумом на данный момент, при этом ожидается, что рекорд будет в пятницу. Между тем, с 17 августа Австрия предостерегла от поездок в Хорватию, главное место отдыха и страну проживания многих австрийских иммигрантов.

Эпицентр пандемии перемещается в Восточную Европу

Действительно, на востоке континента в последние дни наблюдается рост числа случаев заболевания COVID-19, особенно в Украине и Румынии. В пятницу Украина в шестой раз за месяц сообщила о рекордном ежедневном количестве новых случаев заражения.

Румыния сообщила о втором по величине ежедневном количестве случаев заболевания с начала пандемии. Страна с самым высоким числом погибших в Восточной Европе также сообщила о 44 смертельных случаях в пятницу, после того как в четверг был установлен рекорд.

В Польше, население которой составляет 38 миллионов человек и почти вдвое больше, чем в Румынии, также наблюдается рост инфекций, при этом 832 случая в пятницу являются вторым по величине ежедневным числом. Минздрав страны чаще всего обвиняет свадьбы в увеличении числа случаев заболевания.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире