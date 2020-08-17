Политика В ЕС заявили, что экономических санкций против Беларуси вводить не станут

2020-08-17 13:16 255

Санкции Евросоюза против Беларуси будут введены против конкретных лиц, ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих, сообщает DW со ссылкой на главу МИД Германии Хайко Мааса.

Дипломат говорит, что речь об экономических ограничительных мерах не идет, поскольку они в первую очередь ударят по населению республики.

"Мы хотим целенаправленно наказать отдельных людей, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", - заявил Маас.

Напомним, ранее в ЕС подтвердили намерение ввести дополнительные санкции против Беларуси.

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