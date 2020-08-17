Коронавирус Из-за резкого роста случаев covid-19 власти Италии пошли на жесткие меры

2020-08-17 15:14 216

Власти Италии закрыли дискотеки и ночные клубы, а также вводят обязательное ношение маски на открытом воздухе даже в ночное время.

Как сообщает Reuters, усилить карантинные ограничения решили из-за роста числа случаев коронавируса по всей стране, особенно среди молодых людей.

Как показали данные, число новых случаев заболевания на прошлой неделе в Италии более чем вдвое превысило зарегистрированное три недели назад. Средний возраст людей, заразившихся вирусом, упал ниже 40 лет.

Новые правила вступают в силу сегодня и будут действовать до начала сентября. Маски будут нужны с 18:00 и до 6:00 утра в местах у баров и пабов, где возможны скопления людей.

Причиной резкого роста заражений коронавирусом стало массовое возвращение людей из отпусков, возобновление бурной ночной жизни и нарушение правил социального дистанцирования. 

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