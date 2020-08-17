Коронавирус Шмыгаль назвал причину стремительного распространения COVID-19 на западе Украины

2020-08-17 17:00 102

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что COVID-19 на западе Украины в основном распространяется из-за свадеб и церквей. Об этом он заявил во время совещания у президента Украины Владимира Зеленского.

Он добавил. что правительство готовится к проверкам больниц на предмет готовности ко второй волне COVID-19.

По его словам, в связи с ростом заболеваемости полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают контроль за соблюдением карантина.

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", - отметил Владимир Зеленский.

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