Коронавирус Шмыгаль назвал причину стремительного распространения COVID-19 на западе Украины

2020-08-17 17:00 102

 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что COVID-19 на западе Украины в основном распространяется из-за свадеб и церквей. Об этом он заявил во время совещания у президента Украины Владимира Зеленского.

Он добавил. что правительство готовится к проверкам больниц на предмет готовности ко второй волне COVID-19.

По его словам, в связи с ростом заболеваемости полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают контроль за соблюдением карантина.

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", - отметил Владимир Зеленский.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Кабмин назвал число получателей субсидии и размер выплат

2020-08-16 14:00 1404

видео Гольц назвал вариант ввода российских войск в Беларусь

2020-08-13 22:00 2628

Специалист назвала полезные свойства дыни и рассказала, кому не стоит злоупотреблять овощем

2020-08-13 19:30 1431

В Верховной Раде готовят внеочередное заседание - стала известна точная дата

2020-08-12 08:12 804

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Шмыгаль назвал причину стремительного распространения COVID-19 на западе Украины

2020-08-17 17:00 102

Из-за резкого роста случаев covid-19 власти Италии пошли на жесткие меры

2020-08-17 15:14 216

COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям

2020-08-17 13:45 429

Киев попал в желтую зону карантина: столицу ждут новые ограничения и запреты

2020-08-17 12:44 315
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Шмыгаль назвал причину стремительного распространения COVID-19 на западе Украины 2020-08-17 17:00 102
Из-за резкого роста случаев covid-19 власти Италии пошли на жесткие меры 2020-08-17 15:14 216
COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям 2020-08-17 13:45 429
Киев попал в желтую зону карантина: столицу ждут новые ограничения и запреты 2020-08-17 12:44 315

Лента

17:30 Зеленский наградил Кузьму званием Героя Украины. Посмертно
17:00 Шмыгаль назвал причину стремительного распространения COVID-19 на западе Украины
16:30 Зеленский считает, что события в Беларуси могут повлиять на Украину
15:46 Полуфинал Лиги Европы: Сегодня на Дюссельдорф Арена поединок Шахтер-Интер
15:14 Из-за резкого роста случаев covid-19 власти Италии пошли на жесткие меры
14:39 Офис президента Зеленского дипломатично ответил на обвинения Лукашенко
14:12 На Донбассе снайпер сепаратистов сложил оружие и сдался силам ООС
13:45 COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям
13:16 В ЕС заявили, что экономических санкций против Беларуси вводить не станут
12:44 Киев попал в желтую зону карантина: столицу ждут новые ограничения и запреты