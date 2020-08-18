Коронавирус Китай выдал первый патент на вакцину от COVID-19

2020-08-18 12:16 252

В Китае Госуправление по делам интеллектуальной собственности выдало первый патент на вакцину от коронавируса нового типа. Запатентованный препарат можно легко изготовить, что обеспечит ее быстрое массовое производство.

По данным Xinhua, патент был выдан Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая и компании Can Sino Biologics, которые совместно разработали рекомбинантную вакцину от COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV. 

Тестирование на мышах и морских свинках показало, что препарат обладает хорошей иммуногенностью.

"Исследование защитного эффекта на генетически модифицированных мышах показало, что после 14 дней после однократной иммунизации Ad5 nCoV может значительно снизить вирусную нагрузку внутри легочной ткани, что свидетельствует о том, что вакцина обладает хорошим иммунозащитным эффектом от COVID- 19", - говорится в сообщении.

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