Политика Протест дипломатов: Послы Беларуси начали подавать заявления об отставке

2020-08-18 11:15 237

Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня подал заявление об отставке в связи с протестами против действия властей.

Как сообщает белорусское издание TUT.by, за несколько дней до этого Лещеня записал видеообращение, в котором поддержал демонстрантов, вышедших на протест против власти.

"Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - заявил Лещеня.

В то же время в МИД Беларуси сообщают, что решение об отставке дипломата примет президент страны Александр Лукашенко.

Напомним, ранее в отставку подал белорусский дипломат, глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило.

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Политика

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Стала известна точная дата переговоров по Донбассу в нормандском формате 2020-08-18 09:40 300
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