Экономика Почему дорожают доллар и евро - точный курс валют на 18 августа

2020-08-18 13:10 108

НБУ установил на 18 августа курс доллара на уровне 27,30 грн. Такие данные приведены на официальном сайте регулятора. Так, за минувшие сутки доллар подешевел на 4 коп. 

Евро официально подорожал на 7 коп., его курс составляет 32,37 грн. 

Рубль по отношению к украинской гривне подешевел, его курс составляет 0,371 грн.

Межбанковские валютные торги в Украине во вторник открылись долларом по 27,24-27,26 грн. Как сообщает "Минфин", по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке и продаже подорожал на копейку.

Евро в покупке подорожал на 4 коп., а в продаже – на 3 коп., его курс сейчас составляет 32,37-32,39 грн.

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