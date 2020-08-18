Коронавирус Новая волна COVID поражает молодых людей - ВОЗ

2020-08-18 16:30 294

 

Представитель ВОЗ сообщил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе началась новая фаза пандемии.

Новая волна коронавируса связана с людьми 20-ти, 30-ти и 40 лет, многие из них не подозревают о своем заболевании. Об этом заявил региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи, сообщает Reuters.

Представители ВОЗ заявили, что в этом месяце доля молодых людей среди инфицированных во всем мире возросла, что подвергло риску уязвимые слои населения, включая пожилых и больных людей в густонаселенных районах со слабым медицинским обслуживанием.

"Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения (коронавируса - ред.). Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск перетекания на более уязвимых (людей). То, что мы наблюдаем, - это не просто возрождение (эпидемии COVID-19). Мы считаем, что это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщил Касаи.

Также он отметил, что страны могут эффективнее уменьшить разрушительные последствия для жизни и экономики, сочетая раннее выявление и реагирование для борьбы с инфекциями.

По словам Касаи, несмотря на наличие мутаций, ВОЗ все еще считала вирус "относительно стабильным".

Организация также напомнила производителям лекарств о необходимости выполнения всех необходимых шагов при разработке вакцины от коронавируса.

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