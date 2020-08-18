Политика Россия перебросила боевую технику на границу с Украиной, скрыть не удалось: "завезли партию...."

2020-08-18 19:00 243

 

Россия пошла на провокации на территории Донбасса, несмотря на достигнутое перемирие

Как установило Главное управление разведки, российские террористы принялись активно стягивать на временно оккупированную территорию Донбасса военную технику.

Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны Украины.

Кроме того, отдельными грузовиками с территории России на восток Украины завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения, скрыть этого не удалось. В частности, нарушения были замечены в Донецкой и Луганской области, теперь о перемирии можно забыть.

"Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения. В течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса", – сказано в сообщении.

Также ранее сообщалось, что на седьмой год войны с Россией в РФ упорно продолжают отрицать присутствие своих войск на Донбассе.

 Так, в социальных сетях опубликовали фотографии кладбища уничтоженной военной техники возле села Синявское в Ростовской области.
 
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