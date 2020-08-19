Политика Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью

2020-08-19 10:30 330

На участке границы Украины и Беларуси не зафиксированы перемещения военной техники и любые внештатные ситуации.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на материал агентства УНН.

Участок рядом с украино-белорусской границей остается спокойным, как и всегда. Во вторник, восемнадцатого августа, тут не было зафиксировано никаких чрезвычайных происшествий или внештатных ситуаций. Провокации тоже не были отмечены.

"Мы не наблюдаем движения военной техники на территории Беларуси вблизи нашей границы. Со своей стороны Государственная пограничная служба обеспечивает надлежащую охрану этого участка. Наши подразделения находятся на усиленном варианте несения службы", — объяснил помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Согласно данным, озвученным представителем государственной пограничной службы, украинской стороной было привлечено "достаточное количество пограничных нарядов, сил и средств для того, чтобы обеспечить надлежащую, надежную оборону" украинско-белорусского участка границы.

На границе с Республикой Беларусь в настоящее время работают семь пунктов пропуска. Еще часть остается закрытой по решению правительства еще от начала введения карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Андрей Демченко отметил, что в сутки через украино-белорусскую границу как на въезд, так и на выезд, проходит около четырех тысяч граждан.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал согражданам о мерах, которые будут приняты в случае новых требованиях о перевыборах главы державы. Он заявил, что голосование признано состоявшимся, а забастовки и протесты якобы инициированы западом. Лукашенко отметил, что из Беларуси хотят сделать буферную зону между Россией и Европой, однако Кремль может негативно на это отреагировать и ввести войска в республику с целью сохранения конституционного порядка в государстве.

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