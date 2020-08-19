Политика Польша о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко

2020-08-19 12:30 234

 

В Министерстве иностранных дел Польши заявляют, что с перспективы безопасности их страны никакой угрозы со стороны Беларуси нет

Размещение боевых частей армии Беларуси на западной границе и привидение их в полную боевую готовность - это внутренняя "психологическая игра" президента страны Александра Лукашенко. Такое заявление сделал замглавы Министерства иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.

"Мы внимательно анализируем и следим за всеми этими движениями <...> Но никакой угрозы с этой перспективы для безопасности Польши нет", - заявил Пшидач.

"Лукашенко разыгрывает психологическую игру, которая должна ввести элемент страха и угрозы в общественный диалог", - сказал он, уточнив, что для этого Лукашенко использует образ внешнего врага и якобы угрозы иностранной интервенции. Цель таких действий, считает Пшидач, отвлечь общество от внутренних проблем и объединить вокруг действующей власти.

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