Политика Власти Латвии заявили, что не признают Тихановскую победителем выборов Беларуси

2020-08-20 09:38 315

Правительство Латвии не считает возможным признать кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси, сообщает агентство LETA.

Как заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич, Тихановская не может быть признана победителем, потому что неизвестны реальные результаты выборов.

"Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации", – сказал Ринкевич.

Он также выразил озабоченность тем, что многие мировые лидеры предпочли обсуждать проблему Беларуси с Россией, а не с Минском.

"Такую логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчеркивало, что решение проблем Беларуси сосредоточено в самой Беларуси, а не где-либо еще", – считает Ринкевич.

Напомним, в ЕС признают, что быстрого решения проблем Беларуси найти не удастся, а никакого внешнего решения быть не может,  белорусское общество должно его выработать самостоятельно.

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