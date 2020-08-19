Политика Дипслужбы Евросоюза больше не считают Лукашенко легитимным президентом

2020-08-19 22:43 201

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что у Александра Лукашенко "не хватает демократической легитимности".

Как сообщает Reuters, Боррель также заявил, что лидеры ЕС на саммите намерены "осудить и не признать режим Лукашенко".

Европарламент призвали безотлагательно ввести санкции в отношении белорусских чиновников, причастных к силовому подавлению протестов.

Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы.

"Мы глубоко обеспокоены нарушениями прав человека и считаем, что единственный жизнеспособный путь вперед - это диалог с участием всех национальных и международных заинтересованных сторон для обеспечения мирного решения", - сказал Давид Сассоли

По данным СМИ, лидеры ЕС сегодня не будут принимать решение о санкциях, но призовут к диалогу, уважению к суверенитету страны, освобождению арестованных и поддержке мирных демонстрантов.

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