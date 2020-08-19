Политика ЦИК Беларуси принял решение по инаугурации президента Александра Лукашенко

2020-08-19 21:36 45

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, сообщили в Центризбиркоме.

"Инаугурация пройдет не позже чем через два месяца", - сообщили в ЦИК, но добавили, что обычно она проводится в течение месяца после объявления результатов выборов.

Точную дату будут определять организаторы инаугурации, уточнили в комиссии.

По данным ЦИК, Лукашенко якобы набрал на выборах 80,08% голосов, Светалан Тихановская - 10,09%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,15%, против всех - 4,6%.

Оппоненты Лукашенко обжаловали результаты подсчета, но в ЦИК нарушений не увидели, заявив, что оснований признавать их недействительными нет. В Беларуси уже десять дней проходят акции протеста несогласных с результатом выборов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире