Политика В МИД обсудили отношения с Беларусью

2020-08-20 17:00 222

Отозванный из Минска украинский посол предоставил оценку ситуации в Беларуси. МИД готовит заявление.

В Министерстве иностранных дел Украины состоялось совещание по ситуации в Беларуси при участии отозванного из Минска посла Игоря Кизима, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 20 августа.

Отмечается, что посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию.

"По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства предложения по дальнейшему развитию украинско-белорусских отношений", - говорится в сообщении.

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