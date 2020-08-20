Спорт Сборная Испании объявила список игроков на матч против Украины

2020-08-20 21:30 219

6 сентября сборная Испании проведет матч против Украины. Игра состоится в Мадриде. На этот матч главный тренер испанцев Луис Энрике вызвал 24 футболиста.

Список футболистов, которые вызваны на матчи Лиги наций, обнародовали на официальной твиттер-странице Федерации футбола Испании. Сделали это довольно необычным способом – Луис Энрике вывесил защитные маски на лица с именами игроков.

Всего в списке 24 футболиста. Среди них есть и немало дебютантов. Шанс сыграть за главную команду Испании получили вратарь "Атлетика" Унаи симон, защитник "Севильи" Серхио Регилон, защитники "Манчестер Сити" Эрик Гарсия, полузащитник "Реал Сосьедад" Микель Мерино, полузащитник "Реала" Оскар Родригес, форвард "Манчестер Сити" Ферран Торрес, нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре и форвард "Барселоны" Ансу Фати

Список игроков сборной Испании:

Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кэпа Аррисабалага ("Челси"), Унаи Симон ("Атлетик").

Защитники: Хесус Навас, Серхио Регилон (оба – "Севилья"), Дани Карвахаль, Серхио Рамос (оба – "Реал"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Хосе Гайя ("Валенсия"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Фабиан Руис ("Наполи"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Оскар Родригес ("Реал").

Нападающие: Родриго Морено ("Валенсия"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити"") Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Адама Траоре ("Вулверхэмптон"), Марко Асенсио ("Реал"), Ансу Фати ("Барселона").

Эти игроки будут готовиться к матчу против сборной Украины. Он запланирован на 6 сентября и состоится на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде. Перед тем, 3 сентября, сборная Испании на выезде сыграет против сборной Германии. Оба матча состоятся в рамках Лиги наций.

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