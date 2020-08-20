Коронавирус видео Ляшко дал совет «неверующим в коронавирус»

2020-08-20 20:00 315

Украинцам, которые "не верят в коронавирус", следует пообщаться с врачами инфекционных отделений больниц, ежедневно спасающих больных COVID-19.

Об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко в эфире канала «Украина 24».

Ляшко подчеркнул, что человек "не верит" до того момента, пока сам или кто-то из его близких не окажется в больнице с диагнозом коронавируса.

"Всем, кто не верит, рекомендую поехать и пообщаться с медиками, которые одними из первых в инфекционных больницах Черновицкой и Львовской областей начали работать с больными коронавирусной болезнью", - предложил замглавы Минздрава.

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