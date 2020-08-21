Спорт Сегодня финал Лиги Европы: Севилья сыграет против разгромившего Шахтер Интера

2020-08-21 21:36 168

Сегодня в Германии завершится розыгрыш Лиги Европы сезона 2019/2020. Для "Севильи" сегодня будет шестой финал Лиги Европы в истории. Во всех испанцы побеждали. "Интер" сыграет свой пятый финал. Трижды они побеждали и один раз проиграли.

Несмотря на безупречную статистику в финалах, фаворитом матча считается "Интер". Миланская команда в великолепном стиле разобралась в полуфинале с "Шахтером". Да и вообще практически перестала пропускать.

"Я понял, что люди запоминают лишь победителей в финальном матче. Я выиграл Лигу чемпионов, но также проиграл еще три финала. Люди, которые оставляют свой след в истории, – это те, кто выигрывает эти матчи и трофеи. Мы должны гордиться тем, что впервые за 10 лет вышли в финал еврокубка. Но историю пишут победители. В историю войдет лишь команда, выигравшая эту Лигу Европы", - рассказал наставник Интера Антонио Конте.

Сегодняшний финал важен для обоих тренеров. Антонио Конте может наконец выиграть еврокубок, чего ему не удавалось сделать ни с "Ювентусом", ни с "Челси". А Хулен Лопетеги и вовсе поборется за первый трофей в карьере.

Команды в ЛЕ встречались лишь раз, в 2008 году, однако поединок завершился нулевой ничьей

КЛУБЫ: "Севилья" - "Интер"

КОГДА: 21 августа, 22:00

ГДЕ: Кельн, Арена "Рейн Энерги"

СТАТУС: Лига Европы, финал

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