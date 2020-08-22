Коронавирус Шмыгаль рассказал, как повышение «минималки» повлияет на украинскую экономику

2020-08-22 12:00 201

 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в связи с повышением минимальной зарплаты экономика не получит чрезмерного инфляционного давления.

Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

При этом Шмыгаль отметил, что они вместе с экспертами тщательно анализировали последствия и преимущества постепенного увеличения уровня минималки.

«Посчитали, что нынешнее повышение с 4723 грн до 5000 грн будет почти незаметным как для людей, так и для экономики. Но надо понимать, для чего это делается. В Украине низкая инфляция, замедляется потребительский спрос и «охлаждается» экономика. Это предвестники экономического кризиса. Тогда начинаются проблемы у предприятий с зарплатами, у банковской системы с оборотным капиталом, затем наступают банкротства. Поэтому наша задача сегодня разогреть экономику и повысить потребительский спрос», - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, в Украине большой потенциал для поднятия минималки. «Что такое повышение минимальной заработной платы? Это сразу несколько показателей. Вывод в официальную плоскость большей суммы фонда оплаты труда в Украине в целом. Это поддержка людей с малой заработной платой в бюджетной сфере. Учитывая наше отставание в этом вопросе от Европы, в нас большой потенциал для поднятия минимальной заработной платы. И те шаги, которые мы делаем, вполне оправданы, решение обоснованные и просчитанные».

Следует отметить, что запланированное повышение минимальной заработной платы на 1 сентября с 4723 грн до 5000 грн за три месяца обойдется государству в 3 млрд грн.

Тем временем, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко выразил мнение, что инициированное Зеленским повышение минималки не должно сказаться на инфляции в государстве.

Ранее «Хвиля» писала, что Зеленский заявил, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, является первым этапом. Далее минималку планируют повысить до 6,5 тыс. грн.

Напомним, глава Минфина Сергей Марченко сообщил, что увеличение минималки приведет к тому, что в Пенсионный фонд дополнительно поступит примерно 1,7 млрд. грн.

По его словам, что повышение поспособствует улучшению жизни украинцев с минимальной зарплатой, а также увеличению поступлений НДФЛ в бюджет и ЕСВ в ПФУ.

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