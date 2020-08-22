Налоги украинцам кардинально увеличат, кому придется платить больше: "Уже с 1 сентября..."

Повышение затронет некоторые категории украинцев
Стало известно, что будет с налогами после очередного повышения минимальной зарплаты в Украине
Об этом пишет Обозреватель.
Как известно, с 1 сентября размер минималки вырастет до 5000 гривен, и на этом фоне повысятся налоги для ФЛП.
“Единщики” II группы, у которых есть возможность найма сотрудников, должны платить 20% минималки налога и 22% – ЕСВ. Сейчас это 944 и 1039 грн соответственно. И уже в следующем месяце платежи вырастут до 1000 и 1100 грн.
“Повышение минимальной зарплаты приводит к пропорциональному росту налоговых отчислений. Здесь есть своя тонкая грань, после которой бизнес будет уходить в тень. Думаю, до 6000 грн сейчас можно практически безболезненно повысить минимальную зарплату. Но здесь нужно принимать решение с учетом позиции заинтересованных сторон и возможности бюджета”, – объяснил нюансы Егор Комов.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире