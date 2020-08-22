Коронавирус Налоги украинцам кардинально увеличат, кому придется платить больше: "Уже с 1 сентября..."

2020-08-22 13:00 165

 

Повышение затронет некоторые категории украинцев

Стало известно, что будет с налогами после очередного повышения минимальной зарплаты в Украине

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, с 1 сентября размер минималки вырастет до 5000 гривен, и на этом фоне повысятся налоги для ФЛП.

“Единщики” II группы, у которых есть возможность найма сотрудников, должны платить 20% минималки налога и 22% – ЕСВ. Сейчас это 944 и 1039 грн соответственно. И уже в следующем месяце платежи вырастут до 1000 и 1100 грн.

 По словам аналитика Егора Комова, повышение минималки  компенсирует дополнительные расходы на зарплаты. В Минфине ранее уже подсчитали, что перерасчет минимальной зарплаты позволит дополнительно получить в ПФУ 1,2 млрд грн и еще 1,2 млрд грн подоходного налога в местный и государственный бюджеты.

“Повышение минимальной зарплаты приводит к пропорциональному росту налоговых отчислений. Здесь есть своя тонкая грань, после которой бизнес будет уходить в тень. Думаю, до 6000 грн сейчас можно практически безболезненно повысить минимальную зарплату. Но здесь нужно принимать решение с учетом позиции заинтересованных сторон и возможности бюджета”, – объяснил нюансы Егор Комов.

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