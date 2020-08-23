Коронавирус Тимошенко госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом

2020-08-23 16:00 366

 

Пресс-секретарь политика подтвердила информацию об инфицировании лидера "Батькивщины"

Пресс-секретарь народного депутата, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Марина Сорока подтвердила информацию об инфицировании политика коронавирусом Covid-19. Об этом она написала в своем Facebook.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!" - говорится в сообщении.

Ранее сегодня издание "РБК-Украина" со ссылкой на достоверные источники написало, что Тимошенко заразилась коронавирусом. Также эту информацию подтвердил экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook.

Сообщалось, что вместе с лидером "Батькивщины" коронавирусом заболели ее дочь Евгения и муж Артур Чечеткин.

Как известно, в Украине по состоянию на сегодняшнее утро число инфицированных Covid-19 возросло до 104 958 (+1987 в сутки). С начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 2271 человек, 52 235 пациентов уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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