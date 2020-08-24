Украина заняла третье место среди стран Европы по приросту коронавируса

По состоянию на 24 августа в мире от коронавируса излечились 16 084 558 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
Всего в мире выявлено за время пандемии 23 586 023 заболевших, 812 527 из них - умерли.
Согласно статистике, Украина занимает третье место по приросту коронавируса среди стран Европы. При этом по общему числу заболевших Украина сегодня занимает 28 место в мире.
Лидерами антирейтинга являются Россия (4921), Франция (3602), Украина (2328), Велокобритания (1288), Румыния (1189).
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